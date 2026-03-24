Jest opinia biegłych. Podejrzany o potrójne zabójstwo w Barciach był niepoczytalny

Barcice. Zabił trzy osoby? Jest opinia biegłych

Do zdarzenia doszło w połowie października 2025 roku w Barcicach koło Starego Sącza. W jednym z domów znaleziono trzy ciała. 56-letniej kobiety oraz mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione i mieszkały w tym samym domu. Kilka godzin po makabrycznym odkryciu w jednym z pustostanów na terenie gminy zatrzymano 25-letniego Piotra R., który był synem zmarłej kobiety. Prokuratur przedstawił mu zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem bezpośrednim. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Śledczy do sprawy powołali biegłych psychiatrów, którzy mieli za zadanie określić poczytalność mężczyzny.

Pogrzeb rodziny zamordowanej w Barcicach

Mężczyzna nie przyznał się formalnie do stawianych zarzutów, jednak złożył wyjaśnienia, w których potwierdził dokonanie zarzuconych mu czynów. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie” – przekazała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury prok. Justyna Rataj-Mykietyn

25-letni Piotr R. nadal pozostaje w areszcie tymczasowym. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną śmierci ofiar były rozległe obrażenia głowy. Na miejscu zabezpieczono narzędzia zbrodni. Sprawca prawdopodobnie posłużył się młotkiem oraz nożem.