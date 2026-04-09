Drugie życie dostanie Park Węgielnik w Piwnicznej. Remont może ruszać.

Park Węgielnik w Piwnicznej Zdroju nowy wygląd dostał kilkanaście lat temu. Zbudowano tam między innymi ścieżki spacerowe oraz drewniane schody, którymi można dostać się na szczyt góry, gdzie odtworzono też okopy z czasów II wojny światowej. W Parku Węgielnik są też dwie platformy widokowe. Jedna stalowa, a druga drewniana.

Niestety ścieżki, schody i inne atrakcje w Parku Węgielnik przez ostatnie lata mocno się zniszczyły. Swoje zrobił czas, ale też wandale, którzy nie oszczędzali tego miejsca. Dlatego władze Piwnicznej zaczęły starać się o pieniądze na remont parku. Z pomocą przyszedł małopolski urząd marszałkowski, który przekazał gminie część pieniędzy na takie prace.

Dzięki tej pomocy w Parku Węgielnik będzie można między innymi odnowić istniejące boiska z trawy naturalnej razem z wyposażeniem. Remontu doczeka się też plac zabaw i strefa street workout, gdzie wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia pod urządzenia.

Na tym jednak nie koniec, bo w polanie jest też remont ławek, grilla, schodów terenowych oraz ścieżek leśnych. Dodatkowo na terenie parku zamontowane będą nowe ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady oraz siedziska wykonane z pni.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zwiększając atrakcyjność gminy dla mieszkańców oraz odwiedzających – mówi Tomasz Michałowski burmistrz Piwnicznej Zdroju

Nowy wygląd Parku Węgielnik w Piwnicznej - Zdroju mamy zobaczyć do 2027 roku. Umowa z firmą, która odnowi to miejsce jest już podpisana, a to oznacza, że prace w terenie też mogą ruszać.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]