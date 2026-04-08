Kończy się termin składania wniosków o mieszkania w STBS

Nowy Sącz. Ostatnie dni na złożenie wniosku o mieszkanie w STBS

Poprzedni nabór unieważniono ze względu na wysoki próg dochodowy. Wówczas wpłynęło do STBS ponad 700 wniosków. Wszystkie anulowano i osoby, które chcą dostać mieszkanie, muszą wnioski składać od nowa. Już teraz widać ogromne zainteresowanie. Do tej pory złożono 551 wniosków. Wszystkie będą zweryfikowane. Do zamieszkania jest 137 mieszkań, które już na dniach będą gotowe. Każde z nich jest wykończone. Na podłodze leżą panele, w kuchni i łazience są położone płytki podłogowe. Każde z mieszkań ma wykończoną łazienkę i wykonane podłącza wodno – kanalizacyjne w kuchni.

Mamy 137 mieszkań w segmencie B, C oraz D. Od 40 kilku metrów do 88 m największe mieszkanie. O te mieszkania mogą się starać osoby, które nie mają prawa do żadnego lokalu mieszkalnego na terenie, uwaga, całej Polski – wyjaśnia Jacek Żelasko, prezes STBS Nowy Sącz.

Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie STBS?

Głównym atutem oferty STBS jest jej dostępność cenowa. Szacuje się, że mieszkańcy budynków Towarzystwa płacą za eksploatację około 38% tego, co musieliby zapłacić na wolnym rynku. Stawki czynszu są ustalane tak, aby pokrywały jedynie koszty utrzymania, remontów oraz spłatę zobowiązań inwestycyjnych, bez nastawienia na komercyjny zysk. Co więcej, najemcy mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”, co dodatkowo obniża miesięczne koszty przez okres nawet do 15 lat. Wnioski online można składać do piątku, 10 kwietnia. Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty w formie papierowej należy donieść do Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej do poniedziałku 13 kwietnia, najpóźniej do godziny 14:00. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ