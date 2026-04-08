Zarzuty dla 32-latki. Leczyła bez uprawnień stosując niekonwencjonalne metody

Michał Rejduch
2026-04-08 7:17

Leczyła ludzi bez uprawnień. Teraz sprawą zajęła się prokuratura. Mowa o Barbarze S., która mogła narazić wiele osób na utratę życia. Kobieta używała metod niekonwencjonalnych. 32-latka nie przyznaje się do winy.

Nowy Sącz. 32 - latka leczyła bez uprawnień 

Z usług kobiety korzystało wiele osób, także takie, które miały ciężkie choroby nowotworowe. 32-latka nie miała wymaganych uprawnień do wykonywania zabiegów. Podawała ona dożylne wlewy w postaci kroplówek, zawierających w różnych proporcjach substancje pochodzenia przemysłowego, w tym askorbinian sodu, chlorek magnezu oraz DMSO. Działalność kobiety prowadzona była poza systemem ochrony zdrowia oraz bez zachowania elementarnych standardów bezpieczeństwa, a stosowane kuracje - w świetle nauk medycznych - nie potwierdzały antynowotworowego działania wskazanych substancji. Prokuratura zarzuca kobiecie, że mogła narazić innych na utratę życia, lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Takie działania doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

32-letniej kobiecie przedstawiono zarzuty oszustwa, narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz udzielania świadczeń zdrowotnych bez wymaganego zezwolenia. W toku przeprowadzonego przeszukania zabezpieczono duże ilości substancji chemicznych pochodzenia przemysłowego, m.in. askorbinian sodu, chlorek magnezu, dimetylosulfotlenek, a także sprzęt i materiały medyczne, elektroniczne nośniki informacji oraz puste blankiety recept – informuje Justyna Rataj – Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Podejrzana, nie przyznała się i odmówiła składania wyjaśnień w zakresie przedstawionych zarzutów. Wobec Barbary S. zastosowano dozór Policji, poręczenie majątkowe oraz nakaz powstrzymywania się od działalności o charakterze paramedycznym. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

