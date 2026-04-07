Kończy się remont ulicy Kilińskiego. Na miejscu trwają prace wykończeniowe i porządkowe

Przebudowa ulicy Kilińskiego zaczęła się jesienią 2025 roku. Fachowcy zabrali się wtedy za około 600 metrowy kawałek pomiędzy rondem Solidarności, a stadionem sportowym. Prace powodowały duże utrudnienia w ruchu, bo to jedna z głównych ulic w mieście.

Całość miała być gotowa do końca ubiegłego roku. Tak się jednak nie stało, bo plany drogowców pokrzyżowała śnieżna i mroźna zima. Jak na razie miasto nie podaje konkretnej daty zakończenia prac. Przed świętami w mediach społecznościowych prezydent Nowego Sącza mówił, że światła na skrzyżowaniu Kilińskiego z Husarską będą włączone jeszcze w tym tygodniu.

Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

W ramach remontu na ulicy Kilińskiego wymieniono podbudowę i nawierzchnie drogi. Zbudowano kanalizację deszczową. Cieszyć mogą się także fani dwóch kółek oraz piesi, bo pojawił się tam nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Przebudowano też skrzyżowanie, gdzie ulica Kilińskiego spotyka się z ulicą Husarską. Jest też nowoczesne oświetlenie.

Na tym jednak nie koniec prac na ulicy Kilińskiego w Nowym Sączu, bo miasto chce też odnowić ostatni kawałek tej ulicy. Chodzi o krótki fragment przed samym rondem przy szpitalu.

Ulica Kilińskiego jest jedną z głównych ulic w mieście. Znajduje się przy niej wiele firm oraz instytucji. Między innymi dwa szpitale, stacja paliw czy stadion sportowy.

