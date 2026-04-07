Kolejowy zakątek pojawi się na ul. Piastowskiej. Nad nim zawisną kolorowe wagony

Peron kolejowy pojawi się w samym centrum Nowego Sącza?

Ulica Piastowska w centrum Nowego Sącza ma się zmienić nie do poznania. Takie plany ma nowosądecki ratusz w związku z obchodami Roku Sądeckich Kolejarzy. Miasto ma pomysł, żeby stworzyć tam peron kolejowy. Nie taki typowy, jaki znamy z dworców, ale peron artystyczny, na którym dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe będą mogły prezentować swoją twórczość. Koordynacją działań ma się zająć Pałac Młodzieży. Dyrekcja i nauczyciele już mają wizję, jak mógłby wyglądać ten krótki trakt. Mówi się o wagonach wiszących nad ulicą, miejscami do prezentacji twórczości i miejscami do odpoczynku. Liczą też na to, że ulica Piastowska stanie się ciekawym miejscem na mapie Nowego Sącza, które warto odwiedzić.

Chcemy tę ulicę aranżować na taki peron kolejowy, w którym będą ciekawe rzeczy do obejrzenia nie tylko dla dzieci, dla starszych również. Projekt mamy tak pomyślany, żeby oczywiście, kiedy skończy się Rok Sądeckich Kolejarzy, to aby uliczka nie została zapomniana i mogła być jak galeria na ul. Wąskiej odnawiana co roku. Pojawią się tutaj instalacje, zawieszane nad ulicą, które będą swoim kolorytem przyciągać. Mają być to wagoniki i lokomotywa, ale zaplanowane są też piękne ławeczki, gabloty wystawowe, gdzie będą okazjonalne prace dzieci przez cały rok prezentowane. Więc myślę, że ta uliczka stanie się naprawdę kolorowa, ciekawa — mówi dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka – Rogal.

Czy konserwator zabytków wyrazi zgodę?

Być może taka odmiana ulicy przyciągnęłaby w ten rejon starego miasta nowych turystów. Warto też wspomnieć, że ewentualne zmiany, postawienie różnych konstrukcji, czy powieszenie ich nad ulicą Piastowską miasto musi skonsultować i uzgodnić z konserwatorem zabytków. To głównie od jego decyzji zależy czy ulica Piastowska stanie się nową atrakcją Nowego Sącza. Rok Sądeckich Kolejarzy, który obchodzony jest w mieście, ma przypominać o tym, jak ważna stała się kolej i jak dzięki uruchomieniu linii do Nowego Sącza miasto się rozwinęło. Z okazji obchodów planowane są także inne wydarzenia. Między innymi ma to być planowy spektakl teatralny, różne wydarzenia kulturalno – historyczne. W tym roku mija 150 lat od wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza, a także 40 lat od elektryfikacji linii Tarnów – Leluchów.