Krynicka Grupa GOPR zakończyła sezon zimowy. Interwencje liczone w setkach!

Michał Rejduch
2026-04-07 8:05

To był trudno sezon zimowy. Ratownicy Krynickiej Grupy GOPR interweniowali kilkaset razy. Najczęściej na stokach narciarskich, ale było też kilka akcji poszukiwawczo – ratunkowych w górach. Dwóch osób nie udało się uratować.

Beskid Sądecki. GOPR zakończyło zimowy sezon 

Krynica Grupa GOPR zakończyła sezon zimowy. Od końca listopada do końca marca górscy ratownicy głównie wyjeżdżali do pomocy narciarzom, którzy korzystali z białego szaleństwa na stacjach w Beskidzie Sądeckim. Pomogli oni 614 osobom. Najczęstszymi urazami były urazy nóg i rąk. Zdarzały się też wezwania do osób z urazami głowy czy kręgosłupa. Ratownicy dyżurowali na Jaworzynie Krynickiej, na Słotwinach oraz w Wierchomli.

Tradycyjnie najwięcej urazów – aż 44% wszystkich – stanowiły urazy kończyn dolnych, będące najczęstszymi, typowymi obrażeniami wśród narciarzy. Kolejne 34% stanowiły urazy kończyn górnych, natomiast pozostałe 22% obejmowały między innymi urazy głowy oraz kręgosłupa. Aż 83% zdarzeń na stokach było wynikiem upadków. Blisko 10% urazów powstało w wyniku zderzeń – i to właśnie one najczęściej miały poważniejszy charakter. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że aż 97% osób, którym udzielono pomocy, miało na sobie kaski. Pokazuje to, że kask stał się już standardem na stoku. Należy jednak pamiętać, że nie eliminują one całkowicie urazów, a jedynie w znacznym stopniu zmniejszają ich skutki — informuje Krynicka Grupa GOPR.

W tym sezonie zimowym górscy ratownicy pomagali także turystom, którzy wędrowali po Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Niskim. Pomocy potrzebowało 55 osób. Ratownicy zorganizowali 4 wyprawy ratunkowe, 43 akcje oraz 8 interwencji. Trzy razy w działaniach pomagał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, trzykrotnie do pomocy użyto psy tropiące. W dwóch przypadkach nie udało się uratować poszkodowanych.

