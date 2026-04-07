Małopolscy policjanci podsumowali święta na drogach. Czy było bezpiecznie?

Policyjna akcja pod hasłem „Bezpieczna Wielkanoc” trwała od piątku, 3 kwietnia do poniedziałku, 6 kwietnia. W tym czasie na drogach całego regionu było więcej patroli i kontroli. Podczas służby policjanci pomagali kierowcom, ale też wyłapywali tych, którzy zapominali o przepisach ruchu drogowego.

Między innymi chodziło o przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, a także przewożenie dzieci poza specjalnym fotelikiem ochronnym lub urządzeniami służącymi do tego celu. Policjanci sprawdzali też trzeźwość kierowców.

Z danych małopolskich policjantów wynika, że w okresie od 3 do 6 kwietnia w naszym regionie doszło w sumie do 13 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 13 zostały ranne. W czasie tegorocznych świąt na małopolskich drogach doszło też do 186 kolizji.

Do wypadku śmiertelnego doszło w Wielką Niedzielę w Tarnowie. Jak wstępnie ustalono, 25 – letni kierujący motocyklem, na łuku drogi dwujezdniowej podczas wykonywania manewru wyprzedzania, utracił panowanie nad pojazdem uderzył w krawężnik, a następnie w znak drogowy. Motocyklista zginął na miejscu - informuje komenda wojewódzka policji w Krakowie

Niestety nadal nie brakuje kierowców, którzy za kierownicę wsiadają po wypiciu alkoholu. W czasie wielkanocnych działań policjanci z Małopolski w całym regionie wyeliminowali z ruchu 66 nietrzeźwych kierujących, u których badanie trzeźwości wykazało powyżej pół promila alkoholu w organizmie.

Podczas ubiegłorocznych Świąt Wielkanocnych, w które przypadły w okresie od 18 do 21 kwietnia odnotowano 21 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 24 zostało rannych - przypominają policjanci z KWP w Krakowie

Podczas tegorocznej Wielkanocy bezpiecznie było także na drogach regionu sądeckiego. W sumie od 3 do 6 kwietnia na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego doszło do 22 kolizji oraz 2 wypadków drogowych, w których 2 osoby zostały ranne. Podczas wielkanocnego weekendu na drogach regionu sądeckiego policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.

Dla porównania, podczas ubiegłorocznych działań w okresie Świąt Wielkanocnych policjanci z Nowego Sącza odnotowali 21 kolizji oraz 5 wypadków drogowych, w których rannych zostało 5 osób, a jedna zginęła.

