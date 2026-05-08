Drzewka i rośliny za baterie można było dostać w Nowym Sączu. Chętnych nie brakowało

Taką akcję dla swoich mieszkańców Nowy Sącz, zorganizował w piątek, 8 maja. Specjalne stoisko czekało na płycie miejskiego rynku. W ten sposób Nowy Sącz przyłączył się do regionalnych wydarzeń, które są organizowane w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu.

Posłuchaj mieszkańców Nowego Sącza i wiceprezydenta Artura Bochenka

Zasada wymiany była bardzo prosta. Za pięć dostarczonych bateryjek można było dostać sadzonkę ozdobnej rośliny, a za 10 takich bateryjek można było odebrać drzewko. To akcja, która łączy przyjemne z pożytecznym. W zamian za baterie, z którymi zawsze jest problem dostajemy coś zielonego do domu, na balkon czy do ogrodu. Dzięki temu upiększamy nasze miasto i otoczenie - mówi Artur Bochenek wiceprezydent Nowego Sącza.

Przy tej okazji można też było dowiedzieć się, że baterie już po jednorazowym wykorzystaniu stają się niebezpiecznym odpadem. Dlatego nie można ich wyrzucać do tradycyjnych koszy na śmieci.

Zużyte baterie i akumulatory są wyjątkowo niebezpiecznymi odpadami, bo zawierają toksyczne pierwiastki. Między innymi ołów, kadm, nikiel czy lit oraz żrące kwasy, które są dużym zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i roślin. Dlatego zużyte baterie i akumulatory trzeba zostawiać w specjalnych pojemnikach - mówi Grzegorz Tabasz z urzędu miasta Nowego Sącza.

Takie ekologiczne akcje dla swoich mieszkańców Nowy Sącz organizuje bardzo często. Na przykład przed Bożym Narodzeniem za zużyte baterie czy akumulatorki można było dostać choinkę. Była też wymiana żarówek. Za przestarzałe można było odebrać nowe energooszczędne.

