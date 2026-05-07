Zamień zużyte baterie na dawkę tlenu. Przed nami kolejna ekologiczna akcja w Nowym Sączu

Dlatego warto już teraz sprawdzić czy w domach lub mieszkaniach nie mamy starych zużytych baterii czy małych akumulatorków, których już nie uda się naładować. Takie urządzenia będzie można zamienić na sadzonki drzew lub ozdobnych roślin, które oczyszczają powietrze. Zasady zabawy są bardzo proste.

Za pięć dostarczonych bateryjek dostaniecie państwo sadzonkę rośliny, a za 10 takich bateryjek dostaniecie drzewka. Bardzo ważna wiadomość jest taka, że do takiej wymiany będzie potrzebna Karta Nowosądeczanina. Tradycyjna, albo w aplikacji w telefonie - mówi Grzegorz Tabasz z urzędu miasta Nowego Sącza.

Akcja rusza w piątek, 8 maja o godzinie 10:00 na płycie miejskiego rynku. Sadzonki drzew i krzewów za baterie będzie można odbierać do godziny 13:00. Miasto zaznacza jednak, że akcja może skończyć się wcześniej, bo liczba sadzonek jest ograniczona.

Obowiązuje zasada. Kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego warto się pospieszyć - dodaje Grzegorz Tabasz

Mimo, że dziś nie wyobrażamy sobie życia bez baterii, to warto pamiętać, że mają one określoną żywotność. Już po jednorazowym wykorzystaniu baterie stają się odpadem. Dlatego nie mogą trafiać do tradycyjnych koszy na śmieci.

Zużyte baterie i akumulatory są wyjątkowo niebezpiecznymi odpadami, bo zawierają toksyczne pierwiastki. Między innymi ołów, kadm, nikiel czy lit oraz żrące kwasy, które są dużym zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i roślin. Dlatego zużyte baterie i akumulatory trzeba zostawiać w specjalnych pojemnikach.

