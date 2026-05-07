Wpadli fani drogich perfum. Na koncie mają dwie kradzieże. Już usłyszeli zarzuty

Sygnał o kradzieżach policjanci ze Starego Sącza dostali kilka dni temu. Ze zgłoszenia wynikało, że dwóch sprawców zabrało ze sklepu perfumy o wartości ponad 2 tysięcy złotych. Mężczyźni wyszli ze sklepu nie płacąc za towar.

Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. W wyniku podjętych czynności kilkaset metrów dalej zatrzymali dwóch podejrzewanych mężczyzn, ujawniając przy nich jedenaście opakowań ze skradzionym towarem, który ostatecznie trafił na sklepowe półki – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Szybko jednak okazało się, że nie była to jedyna kradzież zatrzymanych osób. 36-letni mieszkaniec Nowego Sącza oraz 38-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego usłyszeli zarzuty kradzieży, której dwukrotnie dopuścili się w drogerii w Starym Sączu.

Ich łupem padło łącznie 15 opakowań markowych perfum o łącznej wartości ponad 3,3 tysiąca złotych. Za te przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, jednak dla 36-latka może być bardziej dotkliwa, ponieważ działał w warunkach recydywy - dodaje Aneta Izworska

