Poszukiwania zakończone. Matka i dzieci są całe i zdrowe

Zgłoszenie o zaginięciu kobiety policjanci dostali w środę, 6 maja około godziny 12:30. Z przekazanej informacji wynikało, że kobieta wraz z synami wyszła z domu i oddaliła się prawdopodobnie w kierunku masywu leśnego.

W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli funkcjonariusze komendy miejskiej policji w Nowym Sączu oraz podległych komisariatów, których wsparli strażacy i ratownicy GOPR. Po godzinie 17 policjanci odnaleźli zaginionych w masywie leśnym około 1 km od domu. Nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną takiego zachowania kobiety. Wyjaśni to policja.

