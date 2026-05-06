Darmowe czipowanie psów i sterylizacja wolno żyjących kotów w Nowym Sączu

Ruszyła akcja darmowej sterylizacji wolno żyjących kotów w Nowym Sączu. Ich opiekunowie mogą już się zgłaszać do Urzędu Miasta, wypełnić specjalny wniosek i odebrać skierowanie na taki zabieg. Podobnie sprawa wygląda z bezpłatnym czipowaniem psów. Warto się pospieszyć, bo liczba zabiegów i czipów jest ograniczona.

Urząd Miasta przygotował 130 wniosków na darmową sterylizację wolno żyjących kotów. Zabiegi wykonują dwie kliniki weterynaryjne w mieście. Najpierw trzeba się zgłosić do Wydziału Obsługi Komunalnej, pobrać taki wniosek, a potem zawieźć kota do lecznicy. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów, które mamy w domach, jeżeli nie mają czipów. Teraz jest akcja na czipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy ten lepszy. Komercyjnie, jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo. Bardzo państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas, do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela – mówi Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu.

Wnioski można pobrać w Wydziale Obsługi Komunalnej przy Rynku 3. Akcja sterylizacji wolno żyjących kotów w Nowym Sączu i akcja czipowania psów odbywa się w Nowym Sączu od kilku lat.