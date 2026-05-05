Jak Sądeczanom podoba się odnowiony ratusz? Zapytaliśmy ich o to!

Ratusz w Nowym Sączu jak nowy! W sobotę wielkie zwiedzanie

Wokół budynku trwają ostatnie prace porządkowe. Wielkie otwarcie zaplanowano na sobotę, 9 maja. Tego dnia odbędzie się zwiedzanie wnętrz budynku. Mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli wejść do nowo wyremontowanych pomieszczeń i zajrzeć w miejsca, gdzie na co dzień dostęp mają tylko urzędnicy i to nie wszyscy. Sam budynek przeszedł generalny remont. W środku wymieniono wszystkie drzwi i okna. Niektóre pomieszczenia przebudowano. W budynku pojawiła się także winda, która ułatwi dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Zapytaliśmy Sądeczan, jak im się podoba budynek.

Piękny jest. Wspaniały. Śliczny. On zawsze był ładny, ale teraz po remoncie wygląda wyjątkowo – powiedziała nam pani sprzedająca obwarzanki naprzeciw ratusza. – Jest bardzo ładny, nie mamy się czego wstydzić. Chociaż jak dla mnie ten kolor jest za bardzo jaskrawy, ale wiem, że nawiązuje do tego historycznego – dodaje mieszkaniec miasta, który przyszedł podziwiać budynek po remoncie.

Otwarcie po remoncie i zwiedzanie zaplanowano na sobotę. Budynek będzie można zwiedzić od godziny 10 do 13:30. O godzinie 13:00 zaplanowano odkopanie kapsuły czasu, a potem występy muzyczne na scenie przed ratuszem. Ratusz w Nowym Sączu wybudowano w 1897 roku. Do tego czasu pełni rolę siedziby urzędu i prezydenta miasta.