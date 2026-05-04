Łącko i Rytro. W tych miejscowościach powstaną nowoczesne mosty

Nowy most na Popradzie na powiatowej trasie Sucha Struga – Głębokie w gminie Rytro powstanie powyżej istniejącego mostu. Będzie miał ponad 160 metrów długości, 2 jezdnie, chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie. Przetarg na budowę właśnie ogłoszono. Powiatowy Zarząd Dróg na oferty czeka do 22 maja.

Podobny most zaplanowano nad Dunajcem w gminie Łącko. Ta przeprawa połączy Jazowsko z Obidzą. Most będzie miał ponad 130 metrów długości i około 15 metrów szerokości. Będą dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa, chodnik i nowe oświetlenie.

Powiatowy Zarząd Dróg liczy, że umowy z firmami, które zbudują nowe mosty uda się podpisać w tym roku. Kierowcy mogą spać spokojnie, bo dużych utrudnień w czasie prac budowlanych nie będzie. To dlatego, że cały czas będzie można korzystać z jednego i drugiego mostu. Stare przeprawy będą wyburzone dopiero wtedy, kiedy gotowe będą te nowe.

Nie będą to jednak jedyne nowe mosty, które w najbliższym czasie mają powstać w regionie sądeckim. PZD podpisał też umowę z firmą, która zaprojektuje nowy most w miejscowości Łazy Brzyńskie. Dokument ma być gotowy pod koniec tego roku. Stary most, który tam jest będzie rozebrany.

