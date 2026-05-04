Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza

Nowy Sącz. Ile miasto przeznaczyło na Budżet Obywatelski?

Ruszyła 12. edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Projekty, które zostaną zgłoszone w tym roku, przejdą weryfikację, potem trafią pod głosowanie. Te, które wygrają, będą zrealizowane w 2027 roku. Na razie można zgłaszać projekty. I nie ma na to zbyt dużo czasu. Termin upływa 18 maja. Na realizację zadań w tej edycji zaplanowano łącznie 5 230 000 złotych. Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie wynosi 2 615 000 złotych, natomiast kwota przeznaczona na projekty osiedlowe to 2 615 000 złotych w podziale na poszczególne osiedla.

Tak samo jak w latach ubiegłych, projekty muszą wpisywać się w zadania własne miasta i oczywiście muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Dotyczyć mogą one zarówno działań inwestycyjnych, mówimy tu o wszelkiego rodzaju remontach chodników, dróg, czy też doposażenia placów zabaw, które już istnieją, a które wymagają takiego doposażenia, czy też budowy nowych placów zabaw, czy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych. Możemy też doposażyć miasto w nowe ławki, kosze na śmieci czy też oświetlenia albo stojaki rowerowe. Oczywiście projekty mogą dotyczyć również działań miękkich. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju działaniach społecznych, czyli w warsztatach, zajęciach dla seniorów dla dzieci, czy też festiwali, wystaw, o imprezach, festynach, to już pomysł wnioskodawcy, co by chciał zrealizować na terenie swojego osiedla. Bądź możemy też ukierunkować swój projekt w kierunku działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Dotyczy to poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów terenów zielonych na terenie Nowego - wyjaśnia Kamila Mateja, z nowosądeckiego Urzędu Miasta, która koordynuje Budżet Obywatelski.

Tu warto dodać, że na każde osiedle przypisana jest odpowiednia kwota, która jest uzależniona od liczby mieszkańców na jego terenie oraz obszaru. W Nowym Sączu mamy 25 osiedli. Kwoty przeznaczone na poszczególne osiedla znajdziemy na www.bo.nowysacz.pl. Do każdego projektu musi być przygotowany dokładny kosztorys.