Zmarł Krzysztof Pawłowski, twórca WSB-NLU

Nie żyje dr Krzysztof Pawłowski, twórca WSB-NLU

Smutna wiadomość dotarła do nas w niedzielny wieczór. Poinformował o tym rektor WSB-NLU Dariusz Woźniak na facebooku uczelni. Krzysztof Pawłowski był twórcą uczelni i jej pierwszym Rektorem w latach 1992–2007, a także od 1996 roku założycielem i Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Od 14 stycznia 2008 roku pełnił funkcję Założyciela i Prezydenta WSB-NLU w Nowym Sączu. Był wizjonerem i liderem, który całe swoje życie poświęcił tworzeniu nowoczesnej edukacji oraz budowaniu silnej, wspierającej się społeczności. Szczególnie dbał o absolwentów, wierząc, że ich sukces jest najlepszym świadectwem jakości Uczelni.