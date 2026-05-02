Historia spotyka się tam z przyszłością. Nową atrakcję turystyczną ma Krynica

Nową atrakcję na górze Parkowej w Krynicy Zdroju stworzyły Polskie Koleje Linowe, które na tym szczycie mają swój ośrodek. Na turystów czekają tam nowoczesne scenografie oraz dekoracje z efektami multimedialnymi.

Całość jest zaprojektowana w taki sposób, aby cieszyć oko, budować niezwykłe wspomnienia i dawać możliwości do tworzenia unikatowych zdjęć w retro stylu. Zależało nam na stworzeniu miejsca, które zaangażuje wszystkie zmysły i pozwoli odwiedzającym na chwilę zapomnieć o teraźniejszości, bawiąc się formą, iluzją i klimatem retro – mówi Łukasz Garlak z zarządu Grupy PKL

Na zwiedzających czekają tam kultowe postacie minionej epoki, a także popularnych bohaterów kina retro i świata kultury. Nowa atrakcja przypomina też historię Krynicy-Zdrój, która w latach 30 była królową sportów zimowych.

To już kolejne nowe miejsce, które w ostatnich latach powstało na Górze Parkowej. W styczniu na szczycie otwarto ponad 30 metrową wieżę widokową. Kilka miesięcy wcześniej na zboczu Góry Parkowej PKL zakończyły budowę polany muzyki i światła, gdzie są alejki spacerowe, a także przeróżne kwiatowe rzeźby, ozdoby i postacie w stylu retro.

Wcześniej PKL odnowiły też stacje dolną kolejki oraz historyczne i oryginalne wagony kolei linowo-terenowej, które wożą turystów na Górę Parkową. Przebudowano też budynek górnej stacji, gdzie wyremontowano tarasy oraz odnowiono wnętrza restauracji i kawiarni.

Swoje plany dla Góry Parkowej ma też samorząd Krynicy Zdroju. W najbliższym czasie pojawią się tam między innymi nowe ścieżki spacerowe, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, posadzona będzie też nowa zieleń. W planie jest też stworzenie Zakątku Pszczelego.

