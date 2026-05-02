Majówka w lesie tak, ale bezpieczna i przemyślana. Przypominają leśnicy

Leśnicy przekonują, że majówka na wypad do lasu będzie idealną okazją, bo wiosną w lasach dzieje się najwięcej. Trzeba jednak pamiętać, że w lesie jesteśmy gośćmi i obowiązują tam zasady, których musimy przestrzegać. Mimo, że zima była długa i śnieżna, to w lasach jest bardzo sucho, a to oznacza duże zagrożenie pożarowe. Dlatego trzeba szczególnie uważać. Zwłaszcza, że tegoroczna majówka ma być słoneczna, ciepła i sucha.

Brak opadów i wysoka temperatura sprawiły, że wilgotność ściółki leśnej w wielu miejscach spadła do zaledwie 12 procent. Dla porównania, podobną wilgotność ma papier w suchym pomieszczeniu. To oznacza, że las stał się skrajnie podatny na ogień, a pożar może wywołać nawet mała iskra - przypomina Kacper Bierowiec rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

Z danych straży pożarnej oraz lasów państwowych wynika, że blisko 90 procent pożarów lasów w Polsce powodują ludzie. Najczęściej winne są niedogaszone ogniska, rzucone niedopałki papierosów czy celowe podpalenia.

Lasy państwowe mają nowoczesny i rozbudowany system ochrony przeciwpożarowej, który w czasie majówki pracuje na najwyższych obrotach. Lasy obserwowane są ze specjalnych dostrzegalni pożarowych, przez patrole naziemne, a także przy pomocy nowoczesnych dronów, które pozwalają na szybką lokalizację ognia w trudno dostępnym terenie.

Leśnicy przypominają, że ognia nie wolno rozpalać w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Wyjątkiem są miejsca specjalnie wyznaczone. Są one odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.

Jeżeli zauważysz dym lub ogień, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. Odpowiedzialne zachowanie każdego turysty jest kluczowe, abyśmy po długim weekendzie mogli cieszyć się zielonymi i bezpiecznymi lasami Małopolski - dodaje Kacper Bierowiec

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej podaje, że od początku 2026 roku w całym kraju doszło już do ponad 2 tysięcy pożarów lasów.

