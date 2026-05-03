Elektryczne autobusy ma MPK Nowy Sącz. Pojazdy już można spotkać na ulicach miasta

Zanim elektryczne autobusy wyjechały na trasy wcześniej były testowane. Nie tylko na ulicach Nowego Sącza, ale też kilku okolicznych miejscowości. Takie testy były bardzo ważne, bo pozwoliły sprawdzić jak tego typu autobusy zachowują się na konkretnych trasach, w różnych warunkach drogowych i przy różnym natężeniu ruchu.

Nowe elektryczne autobusy są bardzo ciche i komfortowe, posiadają wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo przejazdów naszych pasażerów – mówi prezes MPK Nowy Sącz Jerzy Leszczyński

Autobusy elektryczne, które kupiło nowosądeckie MPK będzie można spotkać między innymi na liniach numer 7, 12, 13, 23, 35, 41 i 51.

Autobusy mają długość ponad 10 metrów, wsiadanie i wysiadanie ułatwia troje drzwi oraz niska podłoga. Na pokładzie jest miejsce w sumie dla 76 pasażerów, w tym dla 16 osób na miejscach siedzących. Autobusy są wyposażone między innymi w klimatyzację, platformę dla osób poruszających się na wózkach, monitoring, porty USB i system zliczania pasażerów. Zasięg autobusów to minimum 250 kilometrów na jednym ładowaniu.

Autobusy, które kupiło MPK w Nowym Sączu, spółka zamówiła w ubiegłym roku. Zakupy kosztowały blisko 17 milionów złotych. Większą część pieniędzy MPK dostało z Krajowego Planu Odbudowy. Razem z „elektrykami” do Nowego Sącza przyjechały też stacje ładowania. Dwie są stacjonarne, a jedna mobilna. Urządzenia są zamontowane w bazie przy ulicy Wyspiańskiego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu już planuje kolejne zakupy. Będzie to 10 pojazdów z silnikiem na olej napędowy. Przetarg na takie autobusy jest już ogłoszony. W kolejnych miesiącach spółka ogłosi przetarg na kilkanaście autobusów, które będą napędzane gazem CNG.

MPK Nowy Sącz ma dziś w sumie ponad 80 różnych pojazdów. Autobusy, które kupuje spółka zastępują pojazdy, które są najbardziej wysłużone.

