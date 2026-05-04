Matura 2026. Jak podchodzą do niej zdający w Nowym Sączu? [AUDIO]

Nowy Sącz. Ruszyły egzaminy maturalne

Dla wielu z nich to bardzo ważny egzamin, bo od jego wyników zależy to, czy uda się dostać na wymarzone studia. Inni podchodzą na luzie i zaznaczają, że „Co będzie, to będzie. Na maturze świat się nie kończy”. Maturzyści z całej Polski zaczęli pisać egzaminy. Na początek język polski na poziomie podstawowym. W następnych dniach kolejne przedmioty. Sprawdziliśmy nastroje maturzystów przed wejściem na egzamin przed I LO w Nowym Sączu.

4 maja maturzyści piszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, we wtorek, 5 maja z matematyki na poziomie podstawowym, a w środę język obcy na poziomie podstawowym. W następnych dniach odbędą się egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym i tak do 21 maja. Od 7 do 30 maja potrwają egzaminy ustne. Wyniki matur będą znane na początku lipca.