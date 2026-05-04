To nie była bezpieczna majówka na drogach. Policja pokazuje dane z naszego regionu

Mimo, że podczas wydłużonego majowego weekendu na drogach było więcej patroli i kontroli, to nie wszyscy bezpiecznie dojechali do celu. Na drogach regionu sądeckiego od 30 kwietnia do 3 maja doszło w sumie do 40 zdarzeń drogowych.

Na tej liście jest 14 wypadków i 26 kolizji drogowych. Rannych zostało w sumie 16 osób. W trakcie prowadzonych działań sądeccy policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców. Aż 6 wypadków było z udziałem motocyklistów - mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

Dla porównania, podczas majówki w ubiegłym roku, która trwała od 30.kwietnia do 05.maja policjanci z Nowego Sącza odnotowali 44 zdarzenia drogowe. Było to 12 wypadków i 32 kolizje. Rannych zostało wtedy 12 osób.

QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców! Pytanie 1 z 10 Jakie to miasto? Berlin Katowice Sztokholm Następne pytanie

W całej Małopolsce podczas tegorocznego długiego majowego weekendu doszło do 34 wypadków, w których 2 osoby zginęły a 35 zostało rannych. Osoby, które zginęły były motocyklistami. Małopolscy policjanci zatrzymali też 101 nietrzeźwych kierujących.

Podczas ubiegłorocznej majówki na małopolskich drogach doszło do 37 wypadków, w których 42 osoby zostały ranne, nie było ofiar śmiertelnych. Rok temu w całej Małopolsce zatrzymano 94 nietrzeźwych kierujących.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!