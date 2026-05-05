STBS myśli o budowie kolejnych bloków. Tym razem w rejonie Góry Zabełeckiej

STBS Nowy Sącz chce zbudować kolejne bloki

Kolejne nowe mieszkania na wynajem chce wybudować Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Tym razem w rejonie Góry Zabełeckiej. Mają powstać tam bloki, w których znajdzie się około stu mieszkań o powierzchni od 30 do 80 metrów kwadratowych. Kilka lat temu STBS zakupił działkę, na której chce postawić budynki. Na razie spółka czeka na decyzje w sprawie przyznania kredytu w ramach Społecznego Budownictwa Czynszowego, dzięki któremu będzie mogła ruszyć z budową.

Dwa nasze wnioski zakwalifikowały się do naboru na kredyt SBC, który był ogłoszony w tamtym roku. Byliśmy na jednych z pierwszych miejsc, jeśli chodzi o ranking wniosków, dlatego mamy te wnioski procedowane dalej. Bardzo bym chciał, żeby były pozytywne decyzje banku jeszcze przed końcem czerwca, tak byśmy mogli, uzupełnić to finansowanie i gdyby się tak udało, no to wtedy będziemy mogli w drugim półroczu ogłaszać przetarg na budowę osiedla Graniczne. Powstanie tam ponad 100 mieszkań o różnej powierzchni, do 30 kilku metrów do 80. Myślę, że 18 miesięcy na wykonanie całej inwestycji nam wystarczy. W zależności od układu to będą albo trzy, albo cztery piętra, w pełni wykończone tak jak te przy ul. 29 listopada. Mieszkania tylko i wyłącznie na wynajem bez dojścia do własności oddane pod klucz – powiedział Radiu Eska Jacek Żelasko, prezes STBS Nowy Sącz.

W najbliższych tygodniach STBS odda do użytku prawie 140 mieszkań w nowych blokach, które stanęły przy ul. 29 listopada. W planie są też kolejne budowy, między innymi w rejonie ul. Tłoki. Tam też ma powstać osiedle na ponad 150 mieszkań.