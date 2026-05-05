Działa już urzędomat w Starym Sączu. Za chwilę ruszy kolejny!

Urzędomat działa tak samo jak znane i popularne paczkomaty. Szybko, wygodnie i o dowolnej porze z urządzenia można odebrać dowód rejestracyjny, prawo jazdy czy tablice rejestracyjne.

To rozwiązanie, które ma odciążyć wydział komunikacji, gdzie często trzeba stać w kolejce, by załatwić sprawę. Chcemy też dać mieszkańcom pełną swobodę w wyborze czasu odbioru dokumentów. Nie będzie trzeba dwa razy przychodzić do urzędu, wystarczy raz, a potem można już skorzystać właśnie z urzędomatu– mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Urzędomat działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Korzystanie z Urzędomatu jest bezpłatne. Obowiązują jedynie standardowe opłaty administracyjne za wydanie dokumentów, zgodnie z przepisami. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z urzędomatu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym złożeniu w filii pisemnego wniosku, że decydujemy się na taki sposób odbioru dokumentu. Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

Należy podać numer telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany w procesie powiadamiania i odbioru dokumentu. Można też wyznaczyć pełnomocnika. W takim przypadku konieczne jest wskazanie w dokumencie pełnomocnika, a także podanie jego numeru telefonu. Jeżeli dokument będzie odebrany przez pełnomocnika, to wniosek o odebranie dokumentu z urzędomatu składa pełnomocnik - dodaje starosta

Po zakończeniu postępowania, pracownik starostwa umieszcza dokument w skrytce urzędomatu, a system automatycznie wysyła na wskazany numer telefonu wiadomość SMS z informacją o możliwości odbioru. Wiadomość zawiera indywidualny kod odbioru, który będzie potrzebny do otwarcia skrytki.

Na odbiór dokumentu mamy 72 godziny od wysłania informacji SMS. Jeżeli w tym czasie nie zdążymy pojawić się przy urzędomacie, to dokument trzeba będzie odebrać osobiście w filii wydziału komunikacji i transportu.

Na terenie powiatu nowosądeckiego będą działać dwa urzędomania. Drugie tego typu urządzenie znajdziemy przy ulicy Kościuszki w Nowym Sączu. Urzędomat jest tam już zamontowany, ale na razie jeszcze nie działa.

