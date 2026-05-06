Oszuści znowu zaatakowali. Mieszkanka Sądecczyzny straciła duże pieniądze!

Dariusz Ryś
2026-05-06 14:16

Uważajmy na oszustów. Przypominają policjanci z Nowego Sącza. Nie bez powodu, bo złodzieje na różne sposoby próbują nas okradać. Tym razem zaatakowali cyberoszuści. Jedna z mieszkanek regionu straciła prawie 30 tysięcy złotych.

Oszuści znowu zaatakowali. Mieszkanka Sądecczyzny straciła duże pieniądze!

i

Autor: KMP Nowy Sącz/ Materiały prasowe

Wszystko zaczęło się od telefonu, który kilka dni temu odebrała mieszkanka powiatu nowosądeckiego. Osoba, która dzwoniła podała się za pracownika banku. Kobieta uwierzyła w historię oszusta, bo na wyświetlaczu jej telefonu pojawił się numer,  który sugerował,  że jest to infolinia banku.

Rozmówca, który przedstawił się jako pracownik banku, poinformował, że pieniądze Sądeczanki są zagrożone i że ktoś w jej imieniu złożył wniosek kredytowy oraz wykonał kilka płatności. Żeby zablokować te transakcje i odzyskać środki, kobieta musiała szybko wygenerować kody BLIK, przekazać je i zatwierdzić operacje, co zrobiła zgodnie z otrzymanym poleceniem – informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Kiedy emocje nieco opadły, Sądeczanka zorientowała się, że została oszukana, a cyberprzestępcy dzięki kodom, które im przekazała, wypłacili pieniądze w bankomacie na terenie Krakowa oraz dokonali płatności w Internecie. Młoda kobieta straciła niemal 30 tysięcy złotych.

QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców!
Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Spodek, Katowice

Teraz policjanci pracują nad namierzeniem sprawcy bądź sprawców tego przestępstwa. Mundurowi proszą też o rozwagę i ostrożność, bo jak się okazuje pieniądze stracić można bardzo szybko.

Bądź ostrożny w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi, nawet rzekomymi pracownikami banku. Chroń swoje dane, w tym również numery telefonów. Nie udostępniaj telefonicznie nikomu swoich danych do logowania do bankowości elektronicznej, nawet pracownikom banku - radzi Aneta Izworska

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy osoba podająca się za pracownika banku wymaga zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji do zdalnej obsługi telefonu komórkowego lub pulpitu.

W takiej sytuacji rozłącz się i najlepiej z innego aparatu telefonicznego zadzwoń do biura obsługi klienta banku. Podejrzewając, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast powiadom Policję - dodaje Aneta Izworska

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!