Uwaga kierowcy. Zamknięte będą dwie drogi powiatowe w regionie

Tak będzie na przykład w piątek, 8 maja na powiatowej trasie Korzenna – Jasienna – Przydonica. Przez kilka godzin, bo od 08:00 do 16:00 nie przejedziemy odcinkiem, który prowadzi przez miejscowość Niecew. Drogowcy będą tam wykonywać warstwę wiążącą asfaltu na całej szerokości remontowanego kawałka. Objazd zamkniętego odcinka będzie możliwy drogami powiatowymi przez miejscowości Korzenna, Janczowa, Przydonica i Jasienna oraz drogami gminnymi.

Natomiast w poniedziałek, 11 maja przez kilka godzin zamknięta będzie powiatowa trasa Ptaszkowa – Wojnarowa. Między godziną 08:00, a 17:00 nie przejedziemy przez miejscowości Stara Wieś i Krużlowa Wyżna. Tam też drogowcy będą wylewać wiążącą warstwę asfaltu. Objazd zamkniętego odcinka będzie możliwy drogą krajową numer 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn – Mogilno – Krużlowa lub Grybów – Krużlowa.

We wtorek, 6 maja roboty zaczęły się też na powiatowej trasie Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska. W miejscowości Librantowa budowany jest chodnik. Roboty potrwają długo, bo do 15 października. W tym czasie droga będzie lokalnie zwężana. Chwilami ruch pojazdów może być puszczany wahadłowo.

Kierowcom z regionu sądeckiego przypominamy, że przez remont zamknięty jest też kawałek zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Od ronda w Biczycach do ronda w Podrzeczu. Drogowcy pracują też na powiatowej drodze, która z Krynicy Prowadzi do Tylicza.

