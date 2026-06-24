"Echo trombity" po raz 48 w Nowym Sączu

Miasteczko Galicyjskie wypełni się dźwiękami instrumentów dętych i energią muzyków od piątku 26 czerwca do niedzieli 28 czerwca. Na odwiedzających czekają koncerty plenerowe zespołów wyłonionych w siedmiu eliminacjach powiatowych oraz widowiskowe pokazy mażoretek i grup artystycznych. Orkiestry rywalizować będą w czterech kategoriach: małe, średnie, duże, big bandy/rozrywkowe, prezentując program konkursowy obejmujący przemarsz oraz prezentację estradową z obowiązkowym utworem polskiego kompozytora.

Podczas finału w miasteczku galicyjskim można obejrzeć orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe. Często właśnie orkiestra towarzyszą różne zespoły taneczne, mażoretek – mówi Ewa Banaś z MCK Sokół w Nowym Sączu.

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Zwieńczeniem festiwalowych emocji będzie Koncert Laureatów MY, MAŁOPOLANIE, który zaplanowano 20 września 2026 roku w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wtedy odbędzie się wręczenie dyplomów.