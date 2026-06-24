Nowy sprzęt, wyposażenie i schron. Korzenna stawia na bezpieczeństwo mieszkańców

Dariusz Ryś
2026-06-24 17:04

Na nowy sprzęt, szkolenia, ale też budowę schronów czy miejsc tymczasowego schronienia. Między innymi na to idą pieniądze, które Małopolska dostaje z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W sumie do naszego regionu trafi kilkaset milionów złotych.

Nowe, beżowe mundury strażackie z jaskrawożółtymi i srebrnymi pasami odblaskowymi, ułożone na drewnianym stole. Widoczne są zarówno kurtki, jak i spodnie, częściowo w foliowych opakowaniach, symbolizujące zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, o czym można przeczytać na naszym portalu. Obok agregat prądotwórczy.
Autor: Małopolski Urząd Wojewódzki / Facebook

Pieniądze, które dostała Małopolska są przekazywane dalej. Między innymi do szpitali, służb mundurowych, ale też do innych organizacji. Duża część rządowej pomocy trafia też do lokalnych samorządów. Miasta, gminy i powiaty kupują sprzęt, pojazdy oraz wyposażenie potrzebne w kryzysowych sytuacjach, ale też buduję miejsca tymczasowego schronienia.

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W tym tygodniu swoimi działaniami w temacie ochrony ludności i obrony cywilnej pochwaliła się gmina Korzenna. Lokalny samorząd pokazał sprzęt, który kupiono za rządowe pieniądze. To między innymi cztery modułowe kontenery. Trzy z nich to kontenery biurowo-mieszkalne, a kolejne dwa to kontenery sanitarne. Kupiono też agregaty prądotwórcze, które zapewnią dostawy energii w przypadku braku prądu.

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Gmina Korzenna stworzyła też miejsce doraźnego schronienia dla swoich mieszkańców.  Taki mały schron urządzono w podziemnej części budynku odbudowanej stodoły,  która znajduje się w pobliżu dwory w Korzennej.  Jest on odpowiednio urządzony i wyposażony Jest tam między innymi instalacja wentylacyjna, elektryczna z oświetleniem podstawowym i awaryjnym, instalacja wodno-kanalizacyjna, a także pomieszczenia sanitarne.  

Zakupiony sprzęt poprawia możliwości logistyczne, a miejsce doraźnego schronienia zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach wymagających zapewnienia im tymczasowej ochrony - mówi Leszek Skowron wójt gminy Korzenna

Na tym jednak nie koniec, bo rządowe pieniądze na obronę cywilną małopolska dostała także w tym roku. W sumie będzie to ponad 400 milionów złotych.  

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