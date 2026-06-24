Nowy sprzęt, wyposażenie i schron. Korzenna stawia na bezpieczeństwo mieszkańców

Pieniądze, które dostała Małopolska są przekazywane dalej. Między innymi do szpitali, służb mundurowych, ale też do innych organizacji. Duża część rządowej pomocy trafia też do lokalnych samorządów. Miasta, gminy i powiaty kupują sprzęt, pojazdy oraz wyposażenie potrzebne w kryzysowych sytuacjach, ale też buduję miejsca tymczasowego schronienia.

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W tym tygodniu swoimi działaniami w temacie ochrony ludności i obrony cywilnej pochwaliła się gmina Korzenna. Lokalny samorząd pokazał sprzęt, który kupiono za rządowe pieniądze. To między innymi cztery modułowe kontenery. Trzy z nich to kontenery biurowo-mieszkalne, a kolejne dwa to kontenery sanitarne. Kupiono też agregaty prądotwórcze, które zapewnią dostawy energii w przypadku braku prądu.

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Gmina Korzenna stworzyła też miejsce doraźnego schronienia dla swoich mieszkańców. Taki mały schron urządzono w podziemnej części budynku odbudowanej stodoły, która znajduje się w pobliżu dwory w Korzennej. Jest on odpowiednio urządzony i wyposażony Jest tam między innymi instalacja wentylacyjna, elektryczna z oświetleniem podstawowym i awaryjnym, instalacja wodno-kanalizacyjna, a także pomieszczenia sanitarne.

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Zakupiony sprzęt poprawia możliwości logistyczne, a miejsce doraźnego schronienia zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach wymagających zapewnienia im tymczasowej ochrony - mówi Leszek Skowron wójt gminy Korzenna

Na tym jednak nie koniec, bo rządowe pieniądze na obronę cywilną małopolska dostała także w tym roku. W sumie będzie to ponad 400 milionów złotych.

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