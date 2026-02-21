Festiwal Roślin trwa w Nowym Sączu. To coś dla fanów kwiatów i zieleni

Dwudniowy Festiwal Roślin ruszył w sobotę, 21 lutego i potrwa do niedzieli wieczorem. Wybór jest ogromny. Czekają przeróżne gatunki kwiatów i roślin. Są rośliny znane z naszych mieszkań czy domów, ale też bardziej nietypowe, a nawet egzotyczne. Na miejscu są też specjaliści, którzy podpowiedzą, jak zadbać o nasz balkon czy ogród.

Na miejscu czeka na Państwa ogromny wybór roślin. Będą małe i duże okazy, kolekcjonerskie rarytasy, a także nowe gatunki, których jeszcze nigdy do Nowego Sącza nie przywoziliśmy. Będą dziesiątki nowych gatunków - informują organizatorzy wydarzenia.

Do Nowego Sącza przyjechały rośliny prosto z hodowli. Są zarówno kwiaty, jak i rośliny doniczkowe, ale też takie, które można posadzić na balkonie czy w przydomowym ogródku. Nie brakuje też doniczek, osłonek, ziemi, nawozów, podstawek oraz innych rzeczy, które przydadzą się podczas sadzenia czy przesadzania kwiatów.

QUIZ o Biskupie Sądeckim. Jak dobrze pamiętasz hierarchę z "Rancza"? Pytanie 1 z 10 Jak miał na imię Biskup Sądecki? Mirosław Zbigniew Wacław Następne pytanie

Festiwal Roślin w Nowym Sączu potrwa do niedzieli wieczorem. W sobotę, 21 lutego stoiska można odwiedzać do godziny 20:00, a w niedzielę od godziny 10:00 do 18:00. Nie ma biletów, na wystawę wchodzimy za darmo.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!