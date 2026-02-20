Niezwykłe obrazy namalowane przez dzieci na ścianach oddziału chirurgii dziecięcej [ZDJĘCIA]

Puste ściany kolejnego szpitalnego oddziału w nowosądeckim szpitalu zapełniły się bajkowymi obrazami. Tym razem na chirurgii dziecięcej. Na ścianach pojawiły się prace, które przygotowali uczestnicy ostatniego konkursu „Magia lotu”, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Na pomysł umieszczenia obrazów na ścianach szpitalnych oddziałów wpadł jeden z jurorów, Stanisław Szarek. Pomysł spodobał się władzom szpitala i tak w minionym roku na innym dziecięcym oddziale pojawiły się pierwsze prace. Zdaniem personelu pracującego w szpitalu, takie kolorowe obrazy, zwłaszcza na oddziałach, gdzie przebywają dzieci, działają niezwykle terapeutycznie na małych pacjentów.

Bardzo duży mają wpływ wszelkie obrazy, wszelkie ciekawe kolory. Przede wszystkim pozwalają ułatwić kontakt z pacjentami, nawiązać pewną nić porozumienia. Czasami trzeba przełamać pewne lody, niepokój dzieci. Robimy to przez na różne sposoby. Tutaj obrazy są takim perfekcyjnym dopięciem takiej idei. Natomiast od przynajmniej kilkunastu lat staramy się ożywić na przykład nasze stroje. Mamy rozmaite ubrania w bohaterów bajek jak myszka Miki, kaczora Donalda i różne inne. Staramy się ozdabiać świątecznie. Takie obrazy działają niezwykle terapeutycznie — mówi lekarz Paweł Deja, który pracuje na Oddziale chirurgicznym dla dzieci w nowosądeckim szpitalu.

Stanisław Szarek liczy na to, że podczas tegorocznej edycji konkursu „Magia Lotu” powstaną kolejne interesujące prace, które znajdą się nie tylko na oddziałach dziecięcych, ale też na tych, gdzie przebywają osoby dorosłe.