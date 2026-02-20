Czy będzie kolejny most na Dunajcu? Rozmowy trwają!

Na razie konkretów jednak nie ma, ale rozmowy trwają. Nie tylko lokalnie na Sądecczyźnie, ale też w Krakowie. W styczniuo planowanej budowie wójt Chełmca rozmawiał z wojewodą małopolskim, a w piątek, 20 lutego, zorganizowano spotkaniew terenie.

Na miejscu pojawił się między innymi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzzel, starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba, wójt Chełmca Stanisław Kuzak, a także wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek oraz lokalni przedsiębiorcy.

O tym, że ten most ma strategiczny charakter, nie trzeba już myślę nikogo przekonywać. Nie tylko usprawni komunikację w regionie, ale też odkorkuje ulicę Tarnowską. Po drugiej stronie Dunajca znajduje się stacja kolejowa z nowoczesną bocznicą, która może zostać wykorzystana między innymi do przeładunku różnych transportów - mówi wójt Chełmca Stanisław Kuzak

Posłuchaj wójta gminy Chełmiec, prezydenta miasta i starosty

Władze gminy Chełmiec przekonują, że budowa nowego mostu pomiędzy Dąbrową, a Marcinkowicami nie powinna powodować żadnych konfliktów lokalnych, bo na drodze nie ma domów czy budynków, które trzeba by wyburzyć.

Jest to inicjatywa zupełnie nowa, nad którą będziemy się pochylali i pracowali. Natomiast mogę zapewnić, że zainteresujemy tematem wszystkie strony, które brałyby udział w tym projekcie, żeby zapoznały się z tą koncepcją. Myślę, że jest to ciekawa inicjatywa – dodaje wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek

W najbliższym czasie w regionie sądeckim powstaną co najmniej 4 nowe mosty. Dwa zbuduje samorząd powiatu nowosądeckiego. Jeden na rzece Poprad w Rytrze, a drugi na Dunajcu w Łącku.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zacznie się też budowa południowej obwodnicy Nowego Sącza razem z mostem na Dunajcu. Ta trasa połączy ulicę Węgierską w Nowym Sączu z siecią dróg po drugiej stronie Dunajca w gminie Chełmiec. Nad tym projektem pracuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Właśnie oceniane są oferty firm, które zgłosiły się do przetargu.

Na tym jednak nie koniec, bo przebudowy mostu na Popradzie pomiędzy Nowym i Starym Sączem przygotowuje się także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W tym przypadku pieniądze na prace są zapewnione. GDDKiA czeka tylko na odpowiednie zgody.

