Komu przekazać półtora procent podatku? Zostawmy te pieniądze w naszym regionie!

Komu przekazać 1,5% podatku?

O półtora procent podatku proszą organizacje pozarządowe z Sądecczyzny. Podatnicy już mogą przeglądać swoje roczne zeznania w internecie. Gotowe, wypełnione PIT-y można znaleźć na wspomnianym już portalu podatki.gov.pl. W jednej z rubryk możemy wpisać numer KRS organizacji, której przekażemy półtora procent z naszego podatku. Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Sądecczyzny zachęcają do tego, żeby pieniądze zostały w regionie, bo to realna pomoc dla naszych mieszkańców.

Warto w swoim zeznaniu rocznym wskazać organizację pożytku publicznego, bo w przeciwnym razie pieniądze trafia do Skarbu Państwa. Czas na złożenie swojego zeznania podatkowego mamy do 30 kwietnia.