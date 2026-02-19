Komu przekazać półtora procent podatku? Zostawmy te pieniądze w naszym regionie!

Michał Rejduch
2026-02-19 7:36

Sądeczanie już mogą przeglądać swoje roczne zeznania podatkowe na portalu podatki.gov.pl. PIT-y są gotowe. Wystarczy tylko wybrać fundację czy stowarzyszenie, któremu przekażemy półtora procent podatku. Warto się zastanowić, czy nie zostawić tych pieniędzy w naszym regionie.

Komu przekazać 1,5% podatku? 

O półtora procent podatku proszą organizacje pozarządowe z Sądecczyzny. Podatnicy już mogą przeglądać swoje roczne zeznania w internecie. Gotowe, wypełnione PIT-y można znaleźć na wspomnianym już portalu podatki.gov.pl. W jednej z rubryk możemy wpisać numer KRS organizacji, której przekażemy półtora procent z naszego podatku. Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Sądecczyzny zachęcają do tego, żeby pieniądze zostały w regionie, bo to realna pomoc dla naszych mieszkańców.

Jeremi Sikorski | ESKA REAKCJE

Warto w swoim zeznaniu rocznym wskazać organizację pożytku publicznego, bo w przeciwnym razie pieniądze trafia do Skarbu Państwa. Czas na złożenie swojego zeznania podatkowego mamy do 30 kwietnia.

