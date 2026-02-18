Przyjechał samochodem na komisariat. Był pod wpływem alkoholu

Przyjechał na komisariat na podwójnym gazie

W minioną sobotę, 14 lutego do Komisariatu Policji w Starym Sączu zgłosił się mężczyzna, który chciał złożyć zawiadomienie dotyczące zdarzenia drogowego. Podczas rozmowy z 50-latkiem, funkcjonariusze natychmiast wyczuli od niego woń alkoholu, a ich podejrzenia wzbudził fakt, że mężczyzna chwilę wcześniej kierował samochodem, którym przyjechał pod komisariat. Mundurowi poddali 50-latka badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik potwierdził ich przypuszczenia – urządzenie wykazało 0,6 promila.

W związku z tym policjanci niezwłocznie podjęli stosowne czynności. W pierwszej kolejności zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Następnie, na podstawie zgromadzony materiał dowodowy 50-latek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi m.in. do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów – relacjonuje Aneta Izworska z nowosądeckiej Policji.

Policja przypomina, że każda ilość spożytego alkoholu wpływa negatywnie na szybkość reakcji i percepcję kierowcy. Wsiadając za kierownicę na „podwójnym gazie”, tacy kierowcy stwarzają zagrożenie nie tylko dla samego siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego.