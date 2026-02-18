Przyjechał samochodem na komisariat. Był pod wpływem alkoholu

Michał Rejduch
2026-02-18 13:12

Policjanci w Starym Sączu zatrzymali mężczyznę, który przyjechał na tutejszy komisariat zgłosić zdarzenie drogowe. Policjanci wyczuli od niego alkohol i poddali go badaniu trzeźwości. Okazało się, że w wydychanym powietrzu miał 0,6 promila alkoholu.

Radiowóz Policja

i

Autor: Pexels.com Radiowóz Policja

Przyjechał na komisariat na podwójnym gazie 

W minioną sobotę, 14 lutego do Komisariatu Policji w Starym Sączu zgłosił się mężczyzna, który chciał złożyć zawiadomienie dotyczące zdarzenia drogowego. Podczas rozmowy z 50-latkiem, funkcjonariusze natychmiast wyczuli od niego woń alkoholu, a ich podejrzenia wzbudził fakt, że mężczyzna chwilę wcześniej kierował samochodem, którym przyjechał pod komisariat. Mundurowi poddali 50-latka badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik potwierdził ich przypuszczenia – urządzenie wykazało 0,6 promila.

Polonez na Rynku w Nowym Sączu

W związku z tym policjanci niezwłocznie podjęli stosowne czynności. W pierwszej kolejności zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Następnie, na podstawie zgromadzony materiał dowodowy 50-latek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi m.in. do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów – relacjonuje Aneta Izworska z nowosądeckiej Policji.

Polecany artykuł:

Powstaną nowe sieci ciepłownicze i magazyn energii. Duże pieniądze trafiły do …

Policja przypomina, że każda ilość spożytego alkoholu wpływa negatywnie na szybkość reakcji i percepcję kierowcy. Wsiadając za kierownicę na „podwójnym gazie”, tacy kierowcy stwarzają zagrożenie nie tylko dla samego siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego.

Polonez maturzystów na Rynku w Nowym Sączu
Galeria zdjęć 20
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
stary sącz wiadomości
Stary Sącz