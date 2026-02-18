Powstaną nowe sieci ciepłownicze i magazyn energii. Duże pieniądze trafiły do MPEC

Pieniądze, które tym razem trafiły na konto MPEC będą wydane na dwa duże projekty, które spółka realizuje w Nowym i Starym Sączu. To między innymi rozbudowa sieci i przyłączy, ale też budowa magazynu ciepła oraz montaż pomp ciepła.

Dzięki pieniądzom, które do nas trafiły, zbudujemy 2 układy z pompami ciepła, magazyn energii cieplnej w Starym Sączu, do sieci podłączymy 7 węzłów cieplnych w nowych budynkach, a także wykonamy około 500 metrów nowych sieci i przyłączy - mówi Paweł Kupczak prezes MPC Nowy Sącz

To już kolejne duże pieniądze, które w ostatnim czasie dostał nowosądecki MPEC. W tamtym roku na konto spółki trafiło między innymi 6,5 miliona złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc przeznaczono na cyfrową rewolucję systemu energetycznego.

W ostatnich latach w nowosądeckim MPEC uruchomiono też nowoczesne systemy, w których przy okazji produkcji ciepła powstaje też energia elektryczna. Takie zakłady pracują w Nowym i Starym Sączu. Na terenie kotłowni na Millenium powstały też nowoczesne kotły na biomasę, dzięki którym MPEC spala mniej węgla. Spółka cały czas modernizuje i rozbudowuje swoją sieć ciepłowniczą, która dociera do kolejnych osiedli w mieście.

Nowosądecki MPEC ogrzewa nie tylko miasto Nowy Sącz, ale też największe osiedle w Starym Sączu. Oprócz mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych MPEC Nowy Sącz dostarcza też ciepło do wielu urzędów, szkół, firm czy do nowosądeckiego szpitala. Sieć ciepłownicza, którą zarządza MPEC liczy ponad 50 kilometrów.

