Przystań Kultury będzie miał Stary Sącz. Pieniądze na stworzenie nowego miejsca już są!

Dariusz Ryś
2026-02-17 16:58

Kolejną atrakcję dla turystów i mieszkańców będzie miała gmina Stary Sącz. Tym razem w Myślcu nad Popradem. Właśnie tam powstanie nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy pod hasłem „Przystań Kultury”. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

Autor: UMiG Stary Sącz / Facebook

Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku uda się stworzyć dzięki pieniądzom, które Stary Sącz dostał z unijnych funduszy. Na konto gminy trafią ponad 3 miliony 160 tysięcy złotych. Cały projekt ma kosztować około 3 milionów 700 tysięcy.

To będzie miejsce całoroczne, które połączy rekreację, sport i kulturę – mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

W Myślcu nad Popradem powstanie między innymi boisko do siatkówki plażowej, ścieżki pieszo-rowerowe z miejscem serwisowania rowerów, łąka kwietna wspierająca bioróżnorodność, wiata z paleniskiem i kuchnią polową, plac zabaw dla najmłodszych oraz park kultury z leżakami i strefą odpoczynku.

Ścieżka rowerowa zimą będzie się zamieniać w trasy do biegania na nartach. Dlatego z nowego miejsca będzie można korzystać przez cały rok – dodaje burmistrz Jacek Lelek

Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku w Myślcu będzie też bardzo ekologiczne. Do budowy będą wykorzystane naturalne materiały, a energia potrzebna do późniejszego działania „Przystani Kultura” będzie produkowana z promieni słonecznych. 

Po podpisaniu umowy z marszałkiem województwa ogłosimy przetarg, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku - dodaje Jacek Lelek

Tu warto dodać, że będzie to już kolejne ciekawe miejsce na mapie gminy Stary Sącz.  Już teraz na turystów czeka tam Bobrowisko, molo w koronach drzew czy platforma widokowa w Woli Kroguleckiej.

W tym roku ma się też zakończyć budowa nowego parku „Orbisfera”, który powstaje na Miejskiej Górze. Będzie to między innymi nowoczesny plac zabaw, kładka spacerowa nad ziemią i specjalne strefy związane z kulturą, naturą i relaksem.

