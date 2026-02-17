Uczniowie z Nowego Sącza w ważnym programie MON. Uczą się latać dronami!

Na początek Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało 16 takich szkół. Jedna z nich jest w Nowym Sączu. To Zespół Szkół numer 2. Tam specjalne szkolenie przejdzie 30 uczniów z klasy drugiej i trzeciej. Specjalistyczny kurs przejdą też nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z wykorzystaniem dronów.

Uczniowie i nauczyciele będą mogli zdobyć bezpłatne uprawnienia pilota drona kategorii otwartej, czyli A1, A2, A3 od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. MON zapłaci też za egzaminy końcowe.

Posłuchaj uczniów i szkolnego koordynatora projektu

Większą część pieniędzy na zakup dronów wyłożyło Ministerstwo Obrony Narodowej. To 80 procent kosztów. Resztę dokładają samorządy lokalne, których szkoły weszły do programu. Co ważne, po dwóch latach sprzęt przejdzie na własność szkół.

Na początek w programie weźmie udział do 30 uczniów z każdej z 16 wybranych szkół. Program potrwa do połowy 2027 roku. Na zakończenie zaplanowano zawody z pilotowania dronów.

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby w przyszłości do programu mogły zgłaszać się kolejne szkoły, w których są oddziały przygotowania wojskowego. MON liczy, że w sumie w całej Polsce będzie to nawet 500 szkół średnich.

