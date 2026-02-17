Uczniowie z Nowego Sącza w ważnym programie MON. Uczą się latać dronami!

Dariusz Ryś
2026-02-17 15:00

Uczą się, jak obsługiwać i pilotować drony. Taką możliwość dostali młodzi mundurowi ze szkół, w których są oddziały przygotowania wojskowego. To dzięki specjalnemu programowi Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem "OPW z dronem". Szkoły dostały też pieniądze na zakup sprzętu.

Uczniowie z Nowego Sącza w ważnym programie MON. Uczą się latać dronami!

i

Autor: Darek Ryś

Na początek Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało 16 takich szkół. Jedna z nich jest w Nowym Sączu. To Zespół Szkół numer 2. Tam specjalne szkolenie przejdzie 30 uczniów z klasy drugiej i trzeciej. Specjalistyczny kurs przejdą też nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z wykorzystaniem dronów.

Polecany artykuł:

Grypa zaatakowała. Od początku roku dużo zachorowań w Nowym Sączu i powiecie

Uczniowie i nauczyciele będą mogli zdobyć bezpłatne uprawnienia pilota drona kategorii otwartej, czyli A1, A2, A3 od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. MON zapłaci też za egzaminy końcowe. 

Posłuchaj uczniów i szkolnego koordynatora projektu
Mediateka.pl

Większą część pieniędzy na zakup dronów wyłożyło Ministerstwo Obrony Narodowej. To 80 procent kosztów. Resztę dokładają samorządy lokalne, których szkoły weszły do programu. Co ważne, po dwóch latach sprzęt przejdzie na własność szkół.

QUIZ o Klaudii Kozioł z "Rancza". Pamiętasz jej wszystkie wcielenia?
Pytanie 1 z 11
W którym mieście studiowała Klaudia?

Na początek w programie weźmie udział do 30 uczniów z każdej z 16 wybranych szkół. Program potrwa do połowy 2027 roku. Na zakończenie zaplanowano zawody z pilotowania dronów.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby w przyszłości do programu mogły zgłaszać się kolejne szkoły, w których są oddziały przygotowania wojskowego. MON liczy, że w sumie w całej Polsce będzie to nawet 500 szkół średnich.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!