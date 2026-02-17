Grypa zaatakowała. Od początku roku dużo zachorowań w Nowym Sączu i powiecie

Grypa kładzie do łóżka coraz więcej Sądeczan. Od początku tego roku zachorowało na nią ponad trzy tysiące mieszkańców regionu. Wielu też trafiło do szpitala. Grypy nie należy lekceważyć. Niewyleczona może doprowadzić do poważnych powikłań.

Przybywa chorych na grypę w Nowym Sączu i powiecie. Od początku tego roku potwierdzono ją u blisko trzech tysięcy dwustu osób. Rok temu o tej porze było o połowę mniej. W samym lutym z powodu zachorowania na grypę do szpitala trafiło blisko 80 osób. Epidemiolodzy alarmują – sezon jest w pełni, dbajmy o siebie. Grypa charakteryzuje się wysoką gorączką powyżej 38 stopni, dreszczami, silnym bólem mięśni i stawów. Często towarzyszy jej suchy kaszel, ból gardła i ogólne zmęczenie. Grypa jest poważną chorobą zakaźną, mogącą prowadzić do groźnych powikłań, szczególnie u seniorów oraz osób z chorobami przewlekłymi. Najskuteczniejszą formą profilaktyki pozostaje szczepienie przeciw grypie, które nadal można wykonać u lekarza POZ lub w aptece.

Żeby uchronić się przed grypą, należy przede wszystkim prowadzić higieniczny tryb życia. Zdrowo się odżywać, wysypiać, unikać stresów, o ile to możliwe. Ponadto unikać w tym okresie wysokiej zachorowalności na grypę miejsc zatłoczonych, miejsc, w których możliwość transmisji wirusa i spotkania osoby zakażonej jest większa. Wietrzyć pomieszczenia, w których się znajdujemy. No i to, o czym co roku przypominamy, to szczepić się przeciwko grypie. Jeżeli już zachorujemy i nas ta grypa rozłoży, to przede wszystkim zalecamy, aby pozostać w domu. Jeżeli jest też taka możliwość, no to z tego domu też nie wychodzimy, aby nie zarażać osób innych, które są narażone na zakażenie – wyjaśnia Renata Olszowska - Pasoń z nowosądeckiego Sanepidu.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w porównaniu z ubiegłym sezonem w Małopolsce zaszczepiło się więcej osób. W poprzednim sezonie ze szczepień skorzystało 159 tysięcy mieszkańców, natomiast w obecnym – mimo że sezon jeszcze trwa – liczba ta przekroczyła już 200 tysięcy. Szczepienia przeciw grypie są szczepieniami zalecanymi i w wielu przypadkach refundowanymi lub bezpłatnymi. Bezpłatna szczepionka jest dla: seniorów 65+, kobiet w ciąży, dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia. Osoby w wieku 18-64 lata mogą skorzystać z 50-procentowej refundacji. Ze szczepień można skorzystać u swojego lekarza POZ lub w aptece.

