Grypa zaatakowała. Od początku roku dużo zachorowań w Nowym Sączu i powiecie

Grypa w Nowym Sączu. Jest wielu chorych

Przybywa chorych na grypę w Nowym Sączu i powiecie. Od początku tego roku potwierdzono ją u blisko trzech tysięcy dwustu osób. Rok temu o tej porze było o połowę mniej. W samym lutym z powodu zachorowania na grypę do szpitala trafiło blisko 80 osób. Epidemiolodzy alarmują – sezon jest w pełni, dbajmy o siebie. Grypa charakteryzuje się wysoką gorączką powyżej 38 stopni, dreszczami, silnym bólem mięśni i stawów. Często towarzyszy jej suchy kaszel, ból gardła i ogólne zmęczenie. Grypa jest poważną chorobą zakaźną, mogącą prowadzić do groźnych powikłań, szczególnie u seniorów oraz osób z chorobami przewlekłymi. Najskuteczniejszą formą profilaktyki pozostaje szczepienie przeciw grypie, które nadal można wykonać u lekarza POZ lub w aptece.

Żeby uchronić się przed grypą, należy przede wszystkim prowadzić higieniczny tryb życia. Zdrowo się odżywać, wysypiać, unikać stresów, o ile to możliwe. Ponadto unikać w tym okresie wysokiej zachorowalności na grypę miejsc zatłoczonych, miejsc, w których możliwość transmisji wirusa i spotkania osoby zakażonej jest większa. Wietrzyć pomieszczenia, w których się znajdujemy. No i to, o czym co roku przypominamy, to szczepić się przeciwko grypie. Jeżeli już zachorujemy i nas ta grypa rozłoży, to przede wszystkim zalecamy, aby pozostać w domu. Jeżeli jest też taka możliwość, no to z tego domu też nie wychodzimy, aby nie zarażać osób innych, które są narażone na zakażenie – wyjaśnia Renata Olszowska - Pasoń z nowosądeckiego Sanepidu.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w porównaniu z ubiegłym sezonem w Małopolsce zaszczepiło się więcej osób. W poprzednim sezonie ze szczepień skorzystało 159 tysięcy mieszkańców, natomiast w obecnym – mimo że sezon jeszcze trwa – liczba ta przekroczyła już 200 tysięcy. Szczepienia przeciw grypie są szczepieniami zalecanymi i w wielu przypadkach refundowanymi lub bezpłatnymi. Bezpłatna szczepionka jest dla: seniorów 65+, kobiet w ciąży, dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia. Osoby w wieku 18-64 lata mogą skorzystać z 50-procentowej refundacji. Ze szczepień można skorzystać u swojego lekarza POZ lub w aptece.