Przed nami kolejne nocne prace na obwodnicy Brzeska. Będą utrudnienia

Obwodnica Brzeska częściowo będzie zamknięta nocą z poniedziałku na wtorek, a potem z wtorku na środę. Prace zaplanowano tam między godziną 22:00 wieczorem, a 06:00 rano. W tym czasie drogowcy będą kontynuować prace przy naprawie skarpy. Chodzi o roboty zabezpieczające, których przez pogodę nie udało się zakończyć w minionym tygodniu.

Na tym odcinku naprawiamy rozległe osuwisko na skarpie, a prace te przeprowadzane są w ramach robót gwarancyjnych. Trudne warunki atmosferyczne, przede wszystkim opady deszczu, mocno utrudniły nam pracę w tamtym tygodniu. Wtedy udało nam się wykonać jedynie 70 procent zaplanowanych prac, dlatego będziemy je kontynuować w tym tygodniu - informuje Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

Prace na obwodnicy Brzeska zaplanowano na dwie noce, ale drogowcy liczą, że pogoda nie będzie przeszkadzać i zaplanowane roboty uda się wykonać wcześniej.

Dziś w nocy na pewno prace się rozpoczną. Podczas ich wykonywania zobaczymy jak skarpa się „zachowuje” i jaki jest dalszy, niezbędny, zakres prac, aby w pełni ją zabezpieczyć. Na tej podstawie podejmiemy decyzję czy i w jaki sposób będziemy z nią pracować jutrzejszej nocy - dodaje Bałdyga

Kierowcy jadący od strony Nowego Sącza w kierunku autostrady A4 będą kierowani na objazd, który wytyczono drogą krajową numer 75 od ronda w miejscowości Okocim w stronę centrum Brzeska, ulicą Popiełuszki i Kościuszki. Kierowcy jadący przeciwnym pasem w kierunku południa pojadą bez zmian.

Zachodnią obwodnicą Brzeska kierowcy jeżdżą od 24 stycznia 2025 roku. Nowa trasa powstała między rondem w Jasieniu na drodze krajowej numer 94, a drogą krajową numer 75 w Okocimiu. Ma niespełna 3 kilometry długości. Dzięki temu kierowcy omijają ulice Kościuszki, księdza Popiełuszki i Mickiewicza w Brzesku.

Zachodnia obwodnica Brzeska ma dwie jezdnie, każdą z dwoma pasami ruchu. Na jednym i drugim końcu są ronda. Droga jest równocześnie pierwszą częścią nowej trasy, którą z Brzeska do Nowego Sącza planuje GDDKiA.

