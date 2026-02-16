Jadwiga i Kinga cały czas pracują pod ziemią! Finał już widać

Tunel, który powstaje w Pisarzowej będzie miał prawie 4 kilometry długości. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to pierwsza maszyna, która pracuje pod ziemią na drugą stronę przebije się już pod koniec marca. Kolejna ma się przebić w połowie tego roku.

Prace przy budowie tunelu zaczęły się pod koniec marca 2025 roku. Wtedy do akcji wkroczyła maszyna o imieniu Kinga, która drąży tunel ewakuacyjny. Kilka miesięcy później, bo w czerwcu prace zaczęła znacznie większa maszyna o imieniu Jadwiga. Efekty prac obu maszyn są imponujące.

W przypadku tunelu ewakuacyjnego wydrążono już ponad 3151 metrów, jest to blisko 85 procent całej trasy. Natomiast w przypadku tunelu głównego wydrążono ponad 2177 metrów, czyli około 58 procent zaplanowanej długości – informuje spółka Polskie Linie Kolejowe

Nowy tunel w okolicach Limanowej będzie częścią większego połączenia, które powstaje w Małopolsce pod nazwą Podłęże – Piekiełko. Dziś prace budowlane trwają na kilku fragmentach. Część odcinków będzie gotowa jeszcze w tym roku.

Kiedy cała sieć będzie gotowa najszybsze pociągi trasę Kraków – Nowy Sącz przejadą w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

