Miasto chce stworzyć bulwary rekreacyjne nad Kamienicą

Bulwary nad Kamienicą będą niczym bulwary wiślane w Krakowie

Nowy Sącz marzy o bulwarach nad rzeką Kamienicą, podobnych do tych nad Wisłą w Krakowie, czy Warszawie. Władze miasta liczą na to, że będzie to nowa atrakcja, która nad rzekę przyciągnie tłumy Sądeczan, którzy będą chętniej odwiedzać to miejsce. W planie jest stworzenie między mostem 700-lecia a ulicą Krańcową przestrzeni wypoczynkowej, rekreacyjnej, ale też alejek spacerowych i ścieżki rowerowej. Miasto ma już gotowy projekt i wizualizacje tego miejsca. Trwają też uzgodnienia z Wodami Polskimi, które zarządzają tym terenem.

Cały czas trwają prace związane z zagospodarowaniem tych bulwarów. Decyzja prezydenta jest taka, że oczywiście te bulwary muszą być zagospodarowane, muszą być oddane mieszkańcom Nowego Sącza, turystyce, wypoczynkowi. Chcemy zrobić takie bulwary jak ma Warszawa, czy Kraków i przywrócić Nowy Sącz do rzek. To wymaga dużych prac koncepcyjnych, dużych prac związanych z umowami przejęciami gruntów, z rozmowami między innymi z właścicielem terenu, czyli Wodami Polskimi. Chcemy na pewno ten projekt realizować – mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.

Pomysł wykorzystania potencjału bulwarów nad Kamienicą w Nowym Sączu pojawił się trzy lata temu. Władze miasta uważają, że jest to doskonałe miejsce do tego, żeby stworzyć tu miejsce do rekreacji i wypoczynku. Na razie na odcinku od ulicy Krańcowej do mostu 700-lecia wzdłuż Kamienicy prowadzi chodnik. W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych można tu spotkać tłumy Sądeczan, którzy spacerują z dziećmi i psami. Wielu mieszkańców miasta latem chętnie odpoczywa również nad Kamienicą. Kilka lat temu od mostu 700-lecia w kierunku kładki pieszej prowadzącej na al. Piłsudskiego otwarto ścieżkę pieszo-rowerową. Stała się ona jednym z najpopularniejszych miejsc dla biegaczy, rowerzystów i spacerowiczów.