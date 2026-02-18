Ładny, wygodny i bezpieczny. Jest kolejny nowy most w regionie

Nowoczesny most w miejscowości Króżlowa Wyżna powstał w miejscu starego, drewnianego i mocno wysłużonego obiektu. Budowa kosztowała ponad 4 miliony złotych. Teraz jest nie tylko ładniej i wygodniej, ale też bezpieczniej.

Polecany artykuł: Miasto chce stworzyć bulwary rekreacyjne nad Kamienicą

Przy tej okazji w rejonie nowego mostu na ponad 200-metrowym odcinku drogi wymieniono asfalt, zbudowano chodnik, zjazdy i bezpieczne przejścia dla pieszych. Jest też nowe oświetlenie i oznakowanie, a koryto potoku wzmocniono specjalnymi siatkowo-kamiennymi zabezpieczeniami.

Realizacja tego zadania przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców i wszystkich użytkowników tej trasy. Porządkuje układ komunikacyjny oraz podnosi standard infrastruktury w tej części gminy - mówi Jacek Migacz wójt gminy Grybów.

Większą część pieniędzy na przebudowę mostu w Króżlowej Wyżnej wyłożył samorząd powiatu nowosądeckiego. Ponad 800 tysięcy dołożyła też gmina Grybów.

Quiz. To utwór Linkin Park czy Limp Bizkit? Pytanie 1 z 10 "Take a Look Around" to utwór... Linkin Park Limp Bizkit Następne pytanie

W ostatnich latach na drogach, którymi zarządza powiat nowosądecki, przebudowano już kilka mostów. Między innymi w miejscowościach Berest, Klęczany czy Zagorzyn. Podobne prace powiat planuje też w najbliższych latach. Największe mosty pojawią się nad rzeką Poprad na terenie gminy Rytro oraz nad rzeką Dunajec w gminie Łącko.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!