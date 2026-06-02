Magazyny obrony cywilnej powstaną w Małopolsce. Także na Sądecczyźnie!

Specjalne umowy, które potwierdzają przyznanie takiej pomocy już są podpisane. W Małopolsce rządowa pomoc na budowę magazynów obrony cywilnej trafi do siedmiu samorządów. W regionie sądeckim taki magazyn zbuduje gmina Podegrodzie.

Budowa magazynów obrony cywilnej jest jednym z kluczowych elementów wzmacniania systemu bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Obiekty te będą pełnić funkcję lokalnych centrów logistycznych, zapewniających odpowiednie warunki do przechowywania sprzętu oraz rezerw niezbędnych do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu służby i samorządy będą mogły szybciej oraz skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom w przypadku klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury czy innych nadzwyczajnych zagrożeń – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

W sumie budowa siedmiu magazynów ma kosztować około 14 milionów złotych. Blisko 80 procent kosztów czyli prawie 11 milionów złotych pochodzi z rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Gmina Podegrodzie na budowę magazynu obrony cywilnej dostanie ponad milion złotych. Takie miejsce powstanie w Chochorowicach.

Dziękuję za zaangażowanie samorządów w działania na rzecz ochrony ludności. Wspólnie budujemy system, który pozwoli skuteczniej odpowiadać na wyzwania współczesności i zapewni mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa – dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

W ubiegłym roku wojewoda małopolski podpisał około 700 umów, które były związane z rządowym programem OLiOC. Do lokalnych samorządów trafiło około 350 milionów złotych. Pieniądze przeznaczono między innymi na szkolenia, ale też na zakupy sprzętu, wyposażenia oraz specjalistycznych pojazdów.

Pseudonimy polskich gwiazd - czy wiesz, jak się naprawdę nazywają? Pytanie 1 z 15 Jak naprawdę nazywa się Doda? Dagmara Rabczewska Dorota Rabczewska Diana Rabczewska Następne pytanie

Lokalne samorządy najczęściej kupowały ochroną odzież, maski, sprzęt medyczny, magazyny energii, sprzęt łączności, pompy, piły stacje uzdatniania wody, agregaty prądotwórcze, ale też różnego rodzaju pojazdy. Takie jak koparki, samochody dla straży pożarnej czy karetki.

Na tym nie koniec, bo w tym roku Małopolsce przypadło prawie 415 milionów złotych z rządowego programu OliOC. Ponownie około 90 procent trafi do samorządów. Głównie na budowę schronów czy miejsc tymczasowego schronienia.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!