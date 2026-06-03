Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu dojedziemy pociągiem. Nowa linia jest już gotowa

Pomiędzy Nowym Sączem, a Marcinkowicami przebudowano tory i siec trakcyjną. Są też nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty oraz bezpieczne przejazdy drogowo - kolejowe. Spółka Polskie Linie Kolejowe zapewnia, że cała trasa jest już gotowa. Podobnie jak rozkłady jazdy pociągów, które ten odcinek będą obsługiwać.

Mówi Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie

Pierwsze składy na przebudowanej, 9-kilometrowej trasie Nowy Sącz – Marcinkowice pojawią się już 14 czerwca. Będą to pociągi spółki POLREGIO. Składy będą zatrzymywać się na stacjach i przystankach Marcinkowice, Nowy Sącz Chełmiec oraz Nowy Sącz Miasto.

W nowym rozkładzie jazdy zaplanowano w sumie 14 par pociągów w dni robocze, 9 par pociągów w dni wolne od pracy. Pociągi będą kursować średnio co godzinę. Rozkład jazdy jest tak przygotowany żeby, pasażerowie z tego kierunku mogli łatwo przesiąść się do pociągów w stronę Stróż i Piwnicznej.

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W kolejnych miesiącach połączenie będzie przedłużane o kolejne miejscowości. Wiosną 2027 roku pociągiem będzie można dojechać z Marcinkowic do Męciny, a później dalej także do Limanowej.

Mówi Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie

Trasa kolejowa Nowy Sącz – Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która region sądecki, limanowski oraz Podhale połączy z Krakowem. Dziś prace budowlane trwają na kilku odcinkach. Całość ma być gotowa do 2030 roku.

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Kiedy wszystkie fragmenty nowej linii będą gotowe, to najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

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