Narkotyki w płatkach śniadaniowych! Diler już za kratkami

Na trop mężczyzny wpadli policjanci z referatu do walki z przestępczością narkotykową razem z funkcjonariuszami ogniwa wywiadowczego sądeckiej komendy. W pomieszczeniach, które zajmował mieszkaniec Nowego Sącza zabezpieczono blisko 500 gramów środków odurzających i psychotropowych.

Była to marihuana, mefedron oraz metamfetamina. Właściciel przechowywał je między innymi w zgrzewanych opakowaniach, razem z płatkami śniadaniowymi i zupami w proszku - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Mężczyznę zatrzymano. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sądeczanin usłyszał zarzut posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi mu za to nawet do 12 lat więzienia.

Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury, a ta skierowała wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd się zgodził. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Tam poczeka na wyrok.

