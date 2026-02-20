Narkotyki w płatkach śniadaniowych! Diler już za kratkami

Dariusz Ryś
2026-02-20 9:01

Policjanci z Nowego Sącza namierzyli, a potem zatrzymali mężczyznę, który handlował narkotykami. W sumie mundurowi znaleźli i niego blisko pół kilograma środków odurzających i psychotropowych. Diler już trafił za kratki.

Narkotyki w płatkach śniadaniowych! Diler już za kratkami

i

Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Na trop mężczyzny wpadli policjanci z referatu do walki z przestępczością narkotykową razem z funkcjonariuszami ogniwa wywiadowczego sądeckiej komendy. W pomieszczeniach, które zajmował mieszkaniec Nowego Sącza zabezpieczono blisko 500 gramów środków odurzających i psychotropowych.

Była to marihuana, mefedron oraz metamfetamina. Właściciel przechowywał je między innymi w zgrzewanych opakowaniach, razem z płatkami śniadaniowymi i zupami w proszku - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Polecany artykuł:

Kolejne duże pieniądze dla Małopolski. Tym razem na lądowiska dla śmigłowców r…

Mężczyznę zatrzymano. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sądeczanin usłyszał zarzut posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi mu za to nawet do 12 lat więzienia.

QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał
Pytanie 1 z 10
W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia?
Woody Harrelson dołącza do ekipy Gwiezdnych Wojen!

Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury, a ta skierowała wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd się zgodził. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami.  Tam poczeka na wyrok. 

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!