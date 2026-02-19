Kolejne duże pieniądze dla Małopolski. Tym razem na lądowiska dla śmigłowców ratowniczych

W sumie na budowę nowych lądowisk dla śmigłowców ratunkowych zostanie przeznaczone ponad 15 milionów złotych. W okolicach Nowego Sącza takie lądowisko powstanie między innymi przy szpitalu w Gorlicach.

Dobrze skoordynowany system i nowoczesna infrastruktura dostosowana do potrzeb to filar bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Małopolski. To ważne inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia ochrony zdrowia - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Na tym jednak nie koniec, bo ponad 7 milionów złotych trafi do szpitali, gdzie lądowiska już są, ale wymagają remontów lub dostosowania do współczesnych wymogów. Tak będzie między innymi w przypadku szpitala w Nowym Targu, Limanowej czy w Brzesku.

Tu warto dodać, że pod koniec 2024 roku przebudowano też lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu w Nowym Sączu. W tym przypadku za prace szpital zapłacił z własnej kasy. Między innymi wymieniono tam oświetlenie oraz system nawigacyjny, który ułatwia starty i lądowania śmigłowców. Powstały też nowe drogi dojazdowe dla karetek.

Najbliżej Nowego Sącza Lotnicze Pogotowie Ratunkowe swoją bazę ma w Kokotowie koło Krakowa. Jest tam nowoczesny hangar z platformą dla śmigłowca oraz zapleczem, gdzie załoga dyżuruje całą dobę. Wcześniej maszyna LPR stacjonowała na lotnisku w Balicach.

