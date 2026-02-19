Nowoczesne pociągi hybrydowe powstają w Nowym Sączu. W 2027 roku wyjadą na tory

Jak będą wyglądać nowe składy spalinowo-elektryczne, można było zobaczyć na specjalnej prezentacji, którą zorganizowano w jednej z hal produkcyjnych w nowosądeckiej firmie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze „hybrydy” z Nowego Sącza na polskie tory wyjadą już na początku 2027 roku.

Przy napędzie elektrycznym pojazdy będą mogły rozpędzać się do 160 kilometrów na godzinę, a w przypadku napędu spalinowego do 120 kilometrów na godzinę. Pociągi hybrydowe, które kupuje PKP IC będą pojawiać się na trasach lokalnych, poza dużymi aglomeracjami.

Posłuchaj Dariusza Klimczaka ministra infrastruktury i Zbigniewa Konieczka prezesa NEWAG SA

W klasie drugiej będzie 156 miejsc siedzących, a w pierwszej 21. Będą też miejsca dla osób niepełnosprawnych. Składy będą klimatyzowane, z ergonomicznymi fotelami. Pasażerowie będą mogli korzystać z gniazdek elektrycznych, a także portów USB, które będą przy fotelach. W pociągach będzie też strefa dla rodzin z dziećmi, miejsca do przewozu rowerów oraz strefa gastronomiczna.

W sumie PKP IC w nowosądeckiej firmie zamówiła 35 pociągów hybrydowych. Cały kontrakt jest warty ponad 3 miliardy złotych.

Spółka PKP Intercity jest największym międzyregionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Pociągi tej firmy kursują też po Europie. W 2023 roku pociągi PKP IC przewiozły ponad 89 milionów pasażerów. W tym roku podróżnych ma być jeszcze więcej. Przewoźnik szacuje, że będzie to nawet 96 milionów pasażerów.

