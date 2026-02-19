Sandecja Nowy Sącz przygotowana do rundy wiosennej

Za niedługo ruszają mecze rundy wiosennej drugiej ligi piłki nożnej. Sandecja Nowy Sącz po przerwie pierwszy z meczów rozegra już we wtorek, 24 lutego. Przeciwnikiem będzie Zagłębie Sosnowiec. W czwartek, 19 lutego trener Rafał Smalec spotkał się z dziennikarzami i opowiadał o przygotowaniach do nowego sezonu. Jak zapewnił dziennikarzy, cała drużyna jest gotowa do walki o punkty i wyższe miejsce w tabeli.

Ten rok rozpoczęliśmy w bardzo dobrej atmosferze, z bardzo bojowym nastawieniem w etosie pracy i dla mnie jako dla trenera fundamentalne jest to, że my walczymy o pierwszą szóstkę. Naszym celem jest walka o jak najwyższe lokaty i z takim nastawieniem przystąpimy do pierwszego meczu tej rundy. Chcemy grać z pasją, z poświęceniem, z odwagą, z wiarą i walczyć o nasze wspólne marzenia, a to jest pierwsza szóstka. Nie będziemy ukrywali, że na więcej będzie ciężko. Znamy swoją wartość, znamy swoje możliwości. My jesteśmy pełni pokory, przede wszystkim, bo wiadomo, że to jest piłka i tu się może wydarzyć wszystko, ale chcemy podejść do tematu bardzo ambitnie. I naszym celem jest zakończenie rundy w walce w barażach – mówił trener Rafał Smalec.

Powrotu na murawę nie mogą się też doczekać zawodnicy, którzy byli obecni na konferencji prasowej.

Czujemy się dobrze, jesteśmy głodni tego pierwszego meczu. Z mojej perspektywy to na pewno ta chęć jakby troszeczkę rewanżu za tę pierwszą rundę, która w naszych głowach nie była do końca udana i mamy tego świadomość, więc chęć tego, żeby teraz lepiej się zaprezentować, przede wszystkim też u siebie na stadionie jest duża i mam nadzieję, że nam się to po prostu uda – mówił pomocnik Bartłomiej Kasprzyk. – Każdy z nas pewnie chciałby, żeby te wyniki były jeszcze lepsze, bo każdy myślę, wie, że stać nas na lepszą grę i nad tym ciężko pracowaliśmy przez cały okres przygotowawczy i zrobimy wszystko, żeby już od pierwszego spotkania przełożyć to, co robiliśmy na treningach, to co robiliśmy w sparingach na mecz ligowy – dodaje Tomasz Kołbon.

Sandecja Nowy Sącz awansowała do II ligi w zeszłym roku. W latach 2018 – 2023 klub był w I lidze, a w sezonie 2017/2018 w Ekstraklasie.