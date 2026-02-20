Nowoczeny budynek stanie w nowosądeckim skansenie

Zbudują nowoczesny budynek w nowosądeckim skansenie

Nowoczesny budynek stanie w Sadeckim Parku Etnograficznym od strony ulicy Długoszowskiego. Mają się w nim znaleźć pomieszczenia administracji, miejsce obsługi turystów oraz toalety. Budynek będzie pierwszym takim obiektem w całym skansenie, w przyszłości mają w jego pobliżu stanąć nowe magazyny i pracownia konserwatorska. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie w ramach projektu „Z duchem czasu” realizuje Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Skansen w Nowym Sączu

Budynek będzie budynkiem nowoczesnym, samowystarczalny energetycznie, wyposażonym w fotowoltaikę, pompy ciepła, rekuperację i będzie posiadał nowoczesną bryłę. On nie będzie przeznaczony do warunków ekspozycyjnych, tylko do obsługi ruchu turystycznego na Skansenie. Będzie znajdował się przy wejściu od ulicy Długoszowskiego oraz trzeba powiedzieć, że ten budynek będzie częścią większych planów muzeów, między innymi nowoczesnego zaplecza Sądeckiego Parku Etnograficznego. Przede wszystkim będzie to pierwszy punkt kontaktowy z odwiedzającymi Sądecki Park Etnograficzny turystami. Znajdzie się tam recepcja, tam będzie można kupić bilety. Będą pomieszczenia dla przewodników. Tam grupy również będą miały ten pierwszy kontakt z przewodnikiem, który będzie ich zabierał na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego. W lanie jest stworzenie tam toalet dla odwiedzających. Na parterze będzie kącik zabaw dla dzieci, a na piętrze sale do zajęć edukacyjnych – wyjaśnia Janusz Obtułowicz z Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Budowa ma ruszyć na wiosnę. Finał prac planowany jest w przyszłym roku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego wartość wynosi: 5 414 346,99 euro. Kwota dofinansowania z UE to: 3 375 380,03 euro, pozostałą część daje samorząd Województwa Małopolskiego.