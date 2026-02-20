Belianski Express kończy sezon na torach. Ostatni zimowy przejazd w ten weekend

W tym sezonie zimowym po raz pierwszy Belianski Express na tory wyjechał w sobotę, 27 grudnia. Pociąg na trasie Muszyna – Poprad pojawiał się w każdy weekend. W sumie pasażerowie do wyboru mieli po dwa kursy. Rano i po południu. Skład był skomunikowany z pociągami regionalnymi z Krakowa i Krynicy-Zdroju.

Ostatnia szansa na przejazd pociągiem z Muszyny do Popradu będzie w ten weekend. Rano z Muszyny Belianski Express wyjedzie o godzinie 10:00, a wieczorem o godzinie 18:00. Natomiast z Popradu w kierunku Muszyny pociąg odjedzie o godzinie 07:29, a po południu o 15:29. Wycieczka trwa około 90 minut.

Po drodze pociąg jedzie przez takie miejscowości jak Plaveč, Stará Ľubovňa, - Podolínec, Spišská Belá, Kežmarok oraz Studený Potok. Bilety w złotówkach można kupić bezpośrednio przed odjazdem pociągu na stacji Muszyna, natomiast na pokładzie pociągu bilet też kupimy, ale już w euro. Przejazd całą trasą kosztuje 5 euro.

Pociąg Muszyna – Poprad jest uruchamiany latem i zimą. W minionych sezonach Belianski Express cieszył się bardzo dużą popularnością. Pociągiem chętnie podróżowali zarówno turyści z Polski, jak i Słowacji. W każdy weekend na pokład tego składu wsiadały tłumy turystów. Były nawet takie dni, kiedy nie dla wszystkich wystarczyło miejsc.

