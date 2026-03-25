Gmina Chełmiec rusza z „becikowym”. Kto może liczyć na tysiąc złotych?

Dariusz Ryś
2026-03-25 16:45

Na pomoc gminy Chełmiec mogą liczyć rodzice nowo narodzonych dzieci. Na takie osoby czeka specjalny dodatek, który wypłaci lokalny samorząd. W sumie będzie to tysiąc złotych. Wnioski rodzice już mogą składać.

Wprowadzenie programu pod hasłem „Wyprawka Chełmiecka”  w połowie lutego zapowiedział wójt gminy Stanisław Kuzak, a już 26 lutego zgodzili się na to gminni radni. Dzięki szybkiej reakcji, wnioski o pomoc rodzice mogą już składać.

Wyprawka Chełmiecka to prezent nie ode mnie, ale od wszystkich mieszkańców gminy Chełmiec. Symboliczny gest przywitania i zapewnienie, że troszczymy się o rodziny, które chcą mieszkać i wychowywać w naszej gminie swoje dzieci. W czasach osłabionej demografii ma to szczególne znaczenie – mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

Becikowe w gminie Chełmiec, czyli tysiąc złotych jest wypłacane na każde urodzone dziecko, niezależnie od dochodu rodziców.

Wnioski o przyznanie „Wyprawki Chełmieckiej” można składać w gminnym ośrodeku pomocy społecznej w Chełmcu przy ulicy Marcinowickiej 2.

Gmina Chełmiec jest jedną z największych gmin wiejskich w Polsce. W 2025 urodziło się tam 282 dzieci. Dziewczynek było 41, a chłopców 141. To podobnie jak w latach wcześniejszych.

